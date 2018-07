Maroc : Les propriétaires des stations devront afficher le nom de chaque type de carburant et son prix

Le ministère chargé des Affaires générales et de la gouvernance a affirmé que la décision conjointe publiée dans le bulletin officiel du 21 juin 2018 stipule que les propriétaires des stations sont tenus d'afficher le nom de chaque type de carburant et son prix (toutes taxes comprises) et ce à travers un tableau visible aux clients depuis la route permettant l'accès à la station de distribution.

Cette décision conjointe entre le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la Gouvernance, le ministre de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique et le ministre de l'Énergie, des mines et du développement durable, définit les procédures d'information du consommateur sur les prix de vente des carburants liquides, a souligné le ministère dans un communiqué parvenu dimanche à la MAP.

Cette décision, qui intervient conformément aux dispositions de la loi sur les prix et la concurrence pour protéger les consommateurs, vise la généralisation de l'affichage de tous types de carburants vendus dans les stations, au lieu d'afficher uniquement les deux types (Gasoil et Super) comme c'est le cas actuellement. Un délai de 18 mois maximum a été accordé aux propriétaires des sociétés de distribution pour la mise en oeuvre de cette mesure.

S'agissant des prix affichés via l'application Mahatati, la décision a souligné l'obligation de mettre à jour les prix. Cette opération n'a aucune relation avec le délai de 18 mois mais le changement des prix doit être automatique et immédiat, contrairement aux informations relayées par certains médias.