Oman Air lance une nouvelle ligne aérienne entre Mascate et Casablanca

La compagnie aérienne omanaise "Oman Air" a lancé, dimanche, son nouveau vol entre Mascate et Casablanca à raison de quatre fréquences hebdomadaires (Dimanche-Lundi-Mercredi-Vendredi).

Cette nouvelle ligne aérienne a été inaugurée par le ministre de tourisme du Sultanat d’Oman, Ahmed Al Mahrizi, arrivé, dimanche matin, à bord d'un avion à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca. Ce dernier était à la tête d’une importante délégation composée de responsables du gouvernement, de cadres de l’aviation omanaise et de représentants de supports médiatiques.

Saluant, à cette occasion, la collaboration du Maroc pour l’ouverture de cette nouvelle ligne aérienne, Ahmed Al Mahrizi a fait savoir que cette initiative permettra de répondre à une demande croissante sur le marché marocain.

Pour sa part, le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale, Mohamed Sajid, qui accueillait la délégation omanaise, a indiqué que le lancement de cette ligne aérienne traduit la solidité des relations amicales liant le royaume et le Sultanat d’Oman.

Cette nouvelle desserte aérienne offrira l’occasion aussi bien pour les touristes marocains de découvrir le charme et la profondeur de la culture du Sultanat d’Oman, une des destinations phare dans la région du Golfe, et permettra aux ressortissants omanais de s’ouvrir sur le patrimoine culturel et touristique marocain, a-t-il fait observer. Cette nouvelle ligne est assurée par un Dreamliner (787-800) d’une capacité de 234 passagers (30 classe affaires et 204 classe économique).