Marrakech : Le Festival national des arts populaires aura lieu du 3 au 7 juillet

La 49ème édition du Festival national des arts populaires (FNAP) aura lieu du 3 au 7 juillet à Marrakech sous le thème «Confluence des symbolismes et des gestuels: pour valoriser et préserver le Patrimoine culturel national».

Placé sous le patronage du roi Mohammed VI et organisé par le ministère de la Culture et de la communication et l’Association le Grand Atlas, le FNAP s’assigne pour but de remettre l’homme au cœur d’une authentique fraternité à travers le monde, tout en faisant rêver à travers ses spectacles qui distillent subitement un message universel : celui de la paix, de l’authenticité culturelle dans cette fresque mosaïque de cultures et de couleurs des quatre coins du monde, indique les organisateurs dans un communiqué.

Selon la même source, le FNAP est déclarée par l’UNESCO comme chef d’œuvre du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité, depuis le 4 juillet 2005.

Outre, des troupes folkloriques marocaines et des troupes internationales venant, notamment de la Chine, l'Inde, la Géorgie, l'Amérique Latine, et l'Europe qui défileront, chaque soir, avec magie sur la scène principale du palais El Badi. Le festival s’élargit sur d’autres sites de la ville de Marrakech, à savoir la place du Harti, la célèbre place de Jamaâ El Fna et la place de Bab Doukkala.

En marge de cette manifestation, un colloque international sera organisé sous les thèmes suivants «Chants et musiques Afro-méditerranéens, influences e confluences» et «Gestes et musiques Afro-méditerranéens, de la continentalité à l’universalité» et connaîtra la participation d’éminents universitaires et spécialistes du domaine.