Tennis : Le Maroc qualifiée aux Championnats du Monde U14 et U16

La sélection nationale marocaine de tennis des moins de 14 ans et des moins de 16 ans a participé au Championnat d’Afrique par équipes, disputé du 24 au 1er juillet à Hammamet en Tunisie. Le Maroc a brillé en remportant les quatre titres par équipe.

Cette compétition est qualificative pour les Championnats du Monde des moins de 14 ans et des moins de 16 ans. Les quatres équipes se qualifient ainsi aux Championnats du Monde, à la Junior Fed Cup et la Junior Davis Cup, peut-on lire sur la page Facebook de la Fédération royale marocaine de Tennis.

«C’est la première fois qu’un seul pays rafle les quatre titres mis en jeu et sera le seul pays africain qui représentera notre continent aux championnats du Monde des -14 ans et -16 ans qui se tiendront respectivement à Prostejov en août et à Budapest en septembre 2018», ajoute la même source.