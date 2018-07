Jeux méditerranéens Tarragone-2018 : Pluie de médailles pour le Maroc

Les deux boxeurs marocains Mohamed Firisse et Abdelhaq Nadir, engagés respectivement dans les catégories (91Kg) et (64Kg) ont remporté la médaille d'argent des Jeux méditerranéens, dont la 18ème édition se déroule à Tarragone en Espagne du 22 juin et 1er juillet.

Mohamed Firisse s'est incliné en match final face à l’Égyptien Yousry Hafez (5-0), alors que Nadir a perdu sur le même score face au Turc Tugrulhan Erdemir.

La moisson de médailles continue avec la taekwondoïste marocaine Wiam Dislam qui a remporté la médaille de bronze.

L'athlète marocain Mostafa Smaili s'est adjugé au Campclar Athletics Stadium, la médaille d'argent du 800m. Le jeune athlète prometteur de 21 ans a fini les 800m en 1min47sec56/100è, derrière l'Espagnol Alvaro De Arriba Lopez (1:47.43). La troisième place a été décrochée par le Bosnien Abedin Mujezinovic (1:48.07).

Le Marocain Yahya Berrabah a offert au Maroc sa dixième médaille d'or en remportant l'épreuve de saut en longueur. Champion d'Afrique en 2008 à Addis-Abeba, Yahya Berrabah s'est imposé en réalisant un saut mesuré à 8m02, devançant l'Algérien Mohamed Triki Yasser (8.01) et le Français Yann Randrianasolo (7.90).

Les deux athlètes marocaines Rababe Arafi et Malika Akkaoui se sont adjugées, respectivement l'or et l'argent du 1500m. Rababe Arafi, double championne des Jeux de la francophonie en 2013 à Nice et en 2017 à Abidjan, a bouclé les 1500m en 4min12sec83/100è, alors qu'Akkaoui a fini en 4:13.31.

Un total de 113 sportifs représente le Maroc dans cette compétition sportive, engagés dans 20 disciplines: 23 en athlétisme, suivi du football (18), judo (10), taekwondo (8), karaté (7) et boxe (7), lutte, golf et sports équestres (5), Beach volley (4), natation, cyclisme et sports boules (3), haltérophilie, triathlon, tennis, tir et pétanque (2) et de l'escrime et la gymnastique (1).