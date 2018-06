Amine Harit auteur présumé d’un accident de la circulation mortel

Le milieu de terrain international Amine Harit serait impliqué dans un accident de la circulation, dans la nuit du vendredi au samedi. Il aurait causé la mort d’un jeune homme de 28 ans à Marrakech.

Selon le site 20minutes, le Lion de l’Atlas «n’est plus en garde à vue et n’est pas non plus en prison ce samedi après-midi. Il aurait même pu rejoindre son domicile familial, mais son passeport lui aurait été confisqué».

Pour le moment, plusieurs versions de l’accident circulent dans les médias locaux. Le site Kech24 affirme que le frère du jeune homme de 21 ans, mineur âgé de 14 ans aurait été au volant du véhicule et qu’il aurait pris la fuite avant d’être arrêté par des passants.

Selon des sources contactées par le site d’information 20minutes, Amine Harit était bien au volant de la voiture et il n’était pas en état d’ébriété. Une enquête de police est en cours pour déterminer les causes de l’accident.