Le Belgo-marocain Marouane Fellaini renouvelle son contrat avec Manchester United

Le footballeur belgo-marocain Marouane Fellaini, qui joue actuellement pour le Manchester United, vient de renouveler son contrat avec le club anglais, il durera jusqu’en juin 2020, a précisé son club, vendredi dernier.

Le milieu de terrain évolue au sein du Manchester United depuis 2013. Il a participé à 156 matchs et marqué 20 buts.

«Je suis heureux de continuer mon aventure en tant que joueur du Manchester United. J’ai pris cette décision parce que je suis très épanoui ici. De plus, je sens que cette équipe, menée par Jose (Mourhino, l’entraîneur de Manchester United, ndlr) a encore beaucoup à accomplir», a écrit Marouane Fellaini sur son compte Twitter. Et d’ajouter : «Je voudrais remercier Jose de la confiance qu’il m’a toujours accordée. Je me concentre sur la Coupe du Monde et j’ai hâte d’accomplir une saison courronée de succès.»

I am pleased to be continuing my journey as a Manchester United player. I made this decision because I am very happy here. Also, I feel like this team, under Jose, still has a lot we want to achieve. I would like to say a special thank you to Jose for the faith he has always.. pic.twitter.com/OVlogjmtJW