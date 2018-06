Jeux méditerranéens Tarragone 2018 : Le Maroc remporte deux autres médailles

L'athlète marocain Mohamed Reda El Aaraby a remporté la médaille d'or du semi-marathon des Jeux Méditerranéens, dont la 18ème édition se déroule à Tarragone en Espagne du 22 juin au 1er juillet. El Aaraby a eu le dernier mot en bouclant la distance de cette course (21.097km) en 1h04min03sec, devançant l'Italien Eyob Ghebrehiwet Faniel (1:04:07) et le Turc Kaan Kigen Ozbilen (1:04:19).

La sélection nationale de football (U20) s'est adjugée la médaille de bronze des Jeux méditerranéens, en battant son homologue grecque aux tirs au but (7-6, temps réglementaire 0-0), samedi à La Pobla de Mafumet Stadium. Le Maroc avait validé son billet pour la demi-finale, en finissant meilleur deuxième, après un nul (2-2) face à l'Italie et une victoire (2-1) face à la Libye.

113 sportifs marocains sont engagés dans 20 disciplines: 23 en athlétisme, en football (18), judo (10), taekwondo (8), karaté (7), boxe (7), lutte, golf et sports équestres (5), Beach volley (4), natation, cyclisme et sports boules (3), haltérophilie, triathlon, tennis, tir et pétanque (2) et escrime et gymnastique (1).