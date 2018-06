Diasporama #47 : Hammadi Boujmal, la création musicale «en trois dimensions»

Compositeur et producteur, Hammadi Boujmal travaille actuellement entre le Maroc, les Etats-Unis et l'Italie

Acoustique, électro, rap ou R&B, autant de registres musicaux où Hammadi Boujmal a développé ses compositions, au cours d’une vie de compositeur, de producteur et d’éditeur commencée très tôt. Natif de Meknès en 1982, Madi de son nom de scène a grandi au sein d’une famille «où on a écouté tout types de musiques».

Influencé par la suite par la house française, les sons de synthétiseurs suscitent son intérêt, à l’âge où il a pris des cours de piano classique et de solfège, en plus de la guitare. «DJ Faouzi à Meknès, un fan de rap français et de rap américain, m’a fait découvrir des titres à travers lesquels j’ai pu connaître des producteurs américains», nous confie l’artiste, aujourd’hui basé à Rome. C’est ainsi qu’il a eu le déclic pour évoluer dans le domaine de la production et de la composition musicale.

Au pays de l’Oncle Sam

Son baccalauréat en poche, Hammadi Boujmal envisage de poursuivre des études en musique au Canada, avant de changer de cap, faute d’avoir été admis. «En 2000, je suis donc arrivé aux Etats-Unis par accident», se rappelle-t-il. C’est au pays de l’Oncle Sam que Madi trouvera ainsi sa deuxième maison, qui l’accueillera pendant les neuf premières années de sa vie d’adulte, où il s’est lancé pleinement dans le domaine professionnel de la musique. Là-bas, il étudie la théorie de la musique théorie, l’enregistrement studio, le business de cet art.

«J’ai eu l’idée de suivre par ailleurs un Bachelor en business avec une spécialité marketing, car j’ai voulu être un artiste indépendant dès mes débuts. La musique est ma passion, je compose depuis très jeune et je ne veux pas dépendre de quelqu’un pour diriger ma carrière. Etudier en business m’a ont donc fait comprendre la musique dans son aspect ‘industriel’, en plus d’être une pratique artistique.»

Et d’ajouter : «En tant qu’étudiant, j’étais passionné par la MAO (musique assistée par ordinateur). Dès mon arrivée aux Etats-Unis, mon idée a été donc de créer mon propre home studio pour faire mes compositions, expérimenter des choses. J’équipais mon espace peu à peu selon mes moyens et j’avais un océan de choses à assimiler. J’étais réellement parti pour l’aventure, en me disant que dans un marché aussi immense que celui des Etats-Unis, tout ce que j’espérais était d’avoir un feed-back sur mes compositions.»

En effet, Madi a réussi à récupérer des maquettes qu’il a travaillées depuis le lycée, pour les peaufiner et les montrer à son entourage. Ce dernier a été très réceptifs à ces compositions, de plus en plus appréciées. «Dès lors, je me suis concentré la production et la création, tout en diffusant ma musique et en élargissant mon réseau de contacts», nous raconte l’artiste.

A l’Université de Caroline du Nord à Charlotte où il a finalisé son Bachelor, le compositeur en herbe a pu perfectionner ses créations à travers des formations. L’ascension a alors connu un tournant : «J’ai rapidement eu une proposition d’un label, pour lequel j’ai travaillé pendant un an en composant, produisant et éditant des sons. J’étais proche du président du label, Chris Craft, qui était devenu mon mentor et j’ai beaucoup appris de lui concernant l’industrie musicale. Je me suis retrouvé à produire un ancien ami de l’université et par la suite, notre musique a fini par générer des intérêts de placement dans des séries télé comme Breaking Bad, Bearkup King, sur MTV dans ses shows comme Yo Mama, et même des films comme Big Fan.»

Déménageant en Floride, Madi s’investit dans un MBA qui lui a permis de comprendre davantage l’entrepreneuriat musical, notions alors peu admises entre les artistes qu’il a rencontrés à ce moment-là. Par ailleurs, il a travaillé avec d’autres managers, des studios, au rythme de deux compositions par semaine. Ces dernières ont suscité l’intérêt de rappeur connus à l’époque aux Etats-Unis.

Retour au Maroc

Fin 2008, Hamadi Boujmal revient au Maroc. Avant cela, son premier éditeur le recontacte pour créer son propre label sous son édition, ce qui a donné naissance à Redsquare Music. «Cela m’a donné la possibilité de contacter les artistes que je connaissais pour les signer, nous indique-t-il. J’avais un catalogue exploitable, ce qui m’a permis de travailler de manière autonome». Pourtant, il quitte les Etas-Unis, sans abandonner son nouveau projet, comme il nous l’explique :

«Après neuf ans aux Etats-Unis, c’était devenu ma deuxième maison, j’avais toute ma vie là-bas, mes amis, mon réseau professionnel et artistique. Je suis revenu redécouvrir le Maroc et contribuer à la scène musicale de mon pays. Je l’ai fait pendant quelques années, le temps de voir ce que cela pouvait donner. Mais à un moment au Maroc, j’avais l’impression de ne plus évoluer. Je ressentais ce vide de structures, ce qui ne me permet pas d’avoir le rythme de travail rigoureux que j’ai eu jusque-là.»

Des routes menant à Rome

En quête de nouvelles aventures artistique, Madi déménage à Rome en 2016, où il a suivi par ailleurs un master en gestion de l’art et de la culture. «Plonger dans toute cette richesse propre à l’Italie a réveillé ma curiosité artistique et j’ai découvert le système européen, après avoir eu un pied en Amérique et au Maroc», nous confie encore le compositeur.

«Ces aventures étaient tout aussi différentes les unes que les autres, ajoute-t-il. Je voulais connaître une autre manière de percevoir les choses, musicalement, culturellement, financièrement, au niveau du modèle de fonctionnement. Les approches sont différentes entre l’Europe et les Etats-Unis où la création est plutôt orientée vers une démarche entrepreneuriale, au moment où le Maroc cherche encore son modèle de développement musical». Comme une manière pour l’artiste de percevoir la création musicale «en trois dimensions».

Par ailleurs, Madi garde toujours contact avec des artistes au Etats-Unis. Dans ce sens, il envisage le tournage d’un clip avec l’Américain Travis, avec qui il a travaillé lors de son long séjour américain. «J’avais composé et produit une chanson, The Letter Song, qu’il a chantée et nous avons eu l’idée de la reprendre en tournant le clip en Italie, financé par crowdfunding», nous explique-t-il.

Entre temps, le catalogue musical de Redsquare Music a continué à susciter de l’intérêt aux Etats-Unis, où Madi a signé encore récemment des artistes. «Notre plus grand succès était notre contribution musicale à Limitless, en tête du Box-Office américain pendant plusieurs semaines, avec Robert De Niro en tête d’affiche, se félicite-t-il. Nous avons également signé un titre pour le film The Familly de Luc Besson, classé deuxième au Box-Office américain».

L’envie de garder un pied au Maroc

Au cours de son travail acharné, Hammadi Boujmal veut «développer des idées plus concrètes pour gérer celui-ci entre les trois pays». Il pense notamment à créer une association au Maroc, avec l’intention de promouvoir les différents métiers liés à l’industrie au Maroc. A travers des workshops et des formations données par des professionnels de l’industrie musicale en Europe, son idée est de créer une synergie entre les jeunes talents du pays et les professionnels internationaux auxquels il a accès.

Pour Madi, «le plus grand problème au Maroc est que l’art n’est pas pris au sérieux, en plus du fait que les jeunes n’aient pas accès à des formations techniques et professionnalisées, concernant des notions précises dans la création musicale». Ainsi, il veut partager avec eux des expériences, leur permettre de connaître des outils indispensables, d’enrichir leurs contacts à travers le monde, pour développer l’industrie musicale dans un pays où «il existe un réel vide sur ce terrain».