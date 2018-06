L’USFP-France dénonce les peines infligées aux militants du Hirak

Alors que l’USFP cherche encore les mots, sa section française défend les condamnés du Hirak. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi ce samedi, l’USFP-France dénonce les peines infligées aux détenus du Hirak et estime «que ces jugements nous rappellent les années de plomb».

La même source affirme que «nous sommes passés des enlèvements, de la torture et des disparitions forcées à la répression de la liberté d’expression et de manifestation pour celles et ceux qui réclament le droit à la santé, à l’eau, à l’éducation et à une vie digne».

La section française de l’Union socialiste des forces populaires considère que l’Etat «défaillant» a choisi de démontrer à travers ces peines «l’étendue de son pouvoir et de sa capacité de frappe dans un contexte social et politique où les règles démocratiques sont floues».

Cette approche judiciaire ne pourra pas «apporter une solution aux mouvements sociaux émanant de régions totalement marginalisées sur le plan économique». Pour y remédier, la même source propose d’utiliser l’approche politique «pour trouver une solution aux protestations légitimes des demandes exprimées».

La section française de l’USFP soutient l’initiative de promulgation d’une loi d’amnistie générale et appelle à manifester lors de l’événement prévu le 30 juin sur l’esplanade des droits de l’Homme (Trocadéro) à Paris.