Hirak : Des ONG euro-méditerranéennes réagissent dans une déclaration commune

Réunies les 27, 28 et 29 juin dans le cadre d’un séminaire à Barcelone, douze organisations membres de l’Observatoire de prévention de l’extrémisme violent (OPEV) ont publié ce vendredi une déclaration commune, où elles expriment leur «choc» au lendemain des verdicts rendus concernant 53 militants du Hirak.

Dans ce document parvenu à Yabiladi, les signataires soulignent que «le procès a eu lieu à Casablanca, qui se trouve à plus de 700 km de la ville d’Al Hoceïma, où ont été arrêtés les activistes et où ils habitent». Aussi, ils estiment que les poursuites ont «duré plusieurs mois dans des conditions qui ne respectent pas les exigences d'un procès équitable».

La déclaration indique par ailleurs que «dans la plupart des cas, les détenus ont été accusé d’avoir incité, ou participé, ou été complice à des actes de troubles, mais sans fournir aucune preuve de leur responsabilité pénale individuelle à des actes de violence, les manifestations non autorisées n’étant pas une raison d’emprisonnement tant qu’elles demeurent pacifiques».

Les participants au séminaire réitèrent ainsi leur «indignation devant ce procès inique et impartiale subi par des activistes qui ont manifesté pacifiquement pour des revendications sociales et économiques». Ils demandent également l’annulation des condamnations et la libération des détenus, tout en exprimant leur soutien à ces derniers et à leurs familles. Enfin, les signataires exigent l’ouverture d’une enquête sur les allégations de torture exprimés par les détenus au cours du procès.