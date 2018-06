Horst Köhler à Laâyoune : Les pro-Polisario organisent une manifestation

Le premier jour de la visite d’Horst Köhler à Laâyoune a été marqué par une série de réunions et une démonstration des partisans du Polisario. Au matin, l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental a pris langue avec le wali de la région, Bouchaâb Yahdih, l’ancien représentant du Polisario à Paris et revenant au royaume, ainsi que le maire de la ville, Hamdi Ould Errechid.

Dans l’après-midi, Köhler s’est rendu à la petite ville de Mersa, à 25 km de Laâyoune. Dans la soirée, il a dîné avec les chioukhs de tribus sahraouies qui déclarent soutenir publiquement la solution de l’autonomie proposée par le Maroc en 2007. Ce vendredi, le responsable est attendu à Es-Semara, où il devrait visiter l’antenne locale de la MINURSO et à rencontré des élus. De retour à Laâyoune, l’ancien président allemand aura des entretiens avec la société civile : les pro-Polisario et les unionistes.

Dans l’après-midi du jeudi, des Sahraouis, dont une majorité de jeunes et de femmes, brandissant des drapeaux du Polisario et scandant des slogans en faveur de l’autodétermination, sont descendus dans les rues de Laâyoune. Les forces publiques sont intervenues pour disperser les manifestants. Depuis quelques jours, des tags pro-Polisario sont apparus à Laâyoune, Dakhla et Es-Semara.