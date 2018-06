Maroc : La justice tranchera sur les élections du Conseil national de la presse

La justice tranchera sur «ce qui est soulevé» à propos des élections relatives au Conseil national de la presse, a indiqué, jeudi à Rabat, le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi. Le pouvoir judiciaire sera l’arbitre en ce qui concerne les remarques soulevées à propos du déroulement de ces échéances, a souligné le ministre lors d’un point de presse, à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

En effet, des journalistes de l’agence Maghreb Arabe Presse avaient déposé plainte en référé auprès du tribunal administratif de Rabat, afin d’invalider l’opération d’élection des membres du Conseil national de la presse, en raison de la privation d’«une partie non négligeable du corps journalistique d’exprimer sa voix». De même, des journalistes avaient porté plainte pour contester les résultats de cette élection, tenue vendredi dernier. Cette plainte repose notamment sur l’illégalité du scrutin, en raison de nombreuses violations commises rendant le processus de vote subjectif.

Avant le déroulement de l’échéance, les listes «Le changement» et «Fidélité et responsabilité» s’étaient déclarées non concernées par l’élection du Conseil national de la presse. Elles s’étaient dites étonnées de constater qu’elles figuraient toujours sur le bulletin de vote unique «en violation flagrante des pratiques démocratiques qui devraient marquer toute élection et du principe de transparence et d’honnêteté».