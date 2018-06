Migration : L’Union européenne accouche d’un accord

Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, jeudi 28 juin lors d’un sommet à Bruxelles. / Ph. Yves Herman – Reuters

Les Vingt-huit dirigeants de l’Union européenne (UE) ont (enfin) trouvé un terrain d’entente sur la question migratoire. Après neuf heures de discussions à Bruxelles, les négociations ont accouché, vendredi 29 juin vers 4h30, d’une entente générale, a annoncé le président du Conseil européen Donald Tusk, cité par Le Monde.

Objectif affiché : mieux protéger les frontières du bloc et renforcer les règles d’accueil, a expliqué, vendredi, le président français Emmanuel Macron. «La coopération européenne l’a emporté (…). La solidarité que nous devons aux premiers pays d’entrée a été actée lors de ce sommet», a-t-il dit.

Les Vingt-huit se sont mis d’accord sur la création de centres d’accueil sur le sol européen, sur la base du volontariat et pour se pencher sur l’instauration de dispositifs d’accueil situés en dehors de l’UE, d’après les conclusions publiées vendredi.

Le Conseil européen invite «à examiner sans tarder le concept de plateformes régionales de débarquement, en coopération étroite avec les pays tiers concernés ainsi que le HCR [Haut-Commissariat pour les réfugiés de l’ONU] et l’OIM [Organisation internationale pour les migrations, de l’ONU]». Ces centres pourraient se situer dans des pays d’Afrique du Nord.

Seul bémol : le chef de la diplomatie marocaine a d’ores et déjà fait savoir que le Maroc rejetait l’idée de tels centres, à l’instar du président albanais. La Tunisie n’est pas non plus favorable.

Les dirigeants se sont également entendus pour instaurer un système «volontaire» de centres dits «contrôlés», en Europe. L’objectif est de tenter de gérer de manière moins chaotique les futurs bateaux arrivant de Libye et entrant dans les eaux internationales et que, dans le respect du droit de la mer, les Européens se doivent de secourir.