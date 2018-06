Le Maroc refuse les centres de rétention pour les migrants, affirme Bourita

C’est désormais officiel. Le royaume a opposé une fin de non-recevoir à la proposition du Conseil de l’Europe d’installer des centres de rétention dans certains pays du Maghreb. Une offre transmise hier par Josep Borrell, chef de la diplomatie espagnole.

«La position du Maroc sur les centres de rétention est claire. Il la rejette et a toujours rejeté ce type de méthode pour la gestion du problème», a reconnu le ministre espagnol des Affaires étrangères lors d’un point de presse animé avec son homologue marocain à Rabat, rapporte l'agence EFE.

«Ce sont des solutions faciles et des mécanismes contreproductifs», a souligné pour sa part Nasser Bourita. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a, en revanche, plaidé en faveur du modèle de la «coopération», existant entre l’Espagne et le Maroc. «La question y est examinée dans sa globalité», a expliqué Bourita.