Hirak : Les comités des familles des détenus à Al Hoceïma et à Casablanca s’indignent

«Nous, familles des détenus politiques du Hirak du Rif, en plus de l’opinion publique nationale et internationale, sommes sous le choc au lendemain de la condamnation de nos enfants à de lourdes peines». C’est ainsi que dans un communiqué conjoint daté de mercredi, les familles des détenus condamnés à Casablanca et à Al Hoceïma se sont indignés face à ce qu’elles qualifient d’une «mise à mort de la justice».

Au lendemain la condamnation de 53 détenus à Casablanca, dont Nasser Zefzafi, de 1 à 20 ans de prison ferme, les comités des familles soulignent que «près de 300 ans de réclusion ont été distribués au total», en réponse à «des manifestations pacifiques ayant porté des revendications sociales». Le communiqué précise que «les accusations d’atteinte à la sécurité nationale sont sans preuves» et qu’elles confirment ainsi «la partialité du Parquet» faisant fi des allégations de tortures dont les détenus ont souvent dit avoir été victimes.

«Ce qui porte atteinte à la sécurité de l’Etat, c’est la corruption dans toutes ses formes, les écarts sociaux qui se creusent, l’impunité des auteurs de malversations et de détournements de fonds publics, et non pas l’expression pacifiques de revendications populaires liées au droits sociaux, économiques, culturels et environnementaux», ajoutent encore les familles. A travers le verdict, ces dernières voient «des pratiques contradictoires avec les discours sur l’indépendance de la justice et l’Etat de droit», qui assoient plutôt «les usages des ‘années de plomb’».

Dans leur communiqué, les familles appellent à la remise en liberté des «détenus innocents des accusations leur étant reprochées» et demandent un soutien populaire dans ce sens, tout en dénonçant «les restrictions» pour les proches lors des visites en prison.