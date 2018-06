Espagne : Un projet de développement dans l'Oriental sera présenté le 3 juillet à Madrid

La présentation officielle du projet Phare de Nador, «un espace consacré à la formation et à la connaissance des femmes», aura lieu le 3 juillet prochain à Madrid, sous la présidence de Sa Majesté la Reine Letizia, indique la Fondation Femmes pour l’Afrique. Cet espace ouvrira ses portes dans les premiers mois de 2019 dans cette ville de la région de l’Oriental.

Le Phare de Nador est un projet créé par la Fondation Femmes pour l’Afrique, présidée par l’ancienne vice-présidente du Gouvernement d’Espagne, María Teresa Fernández de la Vega, et dont l’objectif est de contribuer au développement du continent africain à travers ses femmes.

«Bien que la Fondation mène déjà des programmes dans une douzaine de pays africains et travaille avec des femmes à travers le continent, Phare de Nador sera son premier siège sur le sol africain. Pour cela, il a choisi un pays voisin et frère, comme le Maroc, la grande porte de l’Europe vers l’Afrique, et une région avec des rapports historiques et culturels spéciaux avec l’Espagne», poursuit le communiqué.

Le centre occupera le bâtiment de l’ancien Institut d’enseignement espagnol Lope de Vega à Nador, dont la Fondation est devenue titulaire par la cession du ministère des Affaires étrangères du Gouvernement d’Espagne. Des travaux de réhabilitation et d’adaptation sont en cours pour sa nouvelle utilisation.

L’activité du Phare de Nador se concentrera sur deux axes principaux : d’une part, la zone locale et régionale, qui visera la formation générale et la formation à l’emploi pour les femmes de Nador et de la région de l’Oriental, ainsi que le soutien à leurs initiatives dans le domaine de l’entreprenariat. L’objectif est que les femmes puissent profiter des opportunités créées par les nouveaux projets de développement promus par le Maroc dans la région sur un pied d’égalité avec les hommes.