El Othmani incite de nouveau ses ministres à s’activer sur le terrain

De nouveau, le chef de l’exécutif invite ses ministres à être à l’écoute des Marocains. Un appel qu’il a réitéré dans une allocution à l’occasion de la réunion du conseil du gouvernement de ce jeudi 28 juin.

Saâdeddine El Othmani a conseillé ses ministres de «quitter les bureaux et descendre sur le terrain». «C’est un principe dont nous avons convenu. Le responsable gouvernemental ne peut se contenter de travailler à partir de son bureau, de consulter les dossiers et de donner des instructions», a-t-il déclaré. Le chef de l'exécutif a également plaidé pour «une interaction productrice et directe afin de répondre aux attentes légitimes des citoyens».

Faisant allusion aux protestations et à la campagne de boycott, le chef du gouvernement a reconnu que les récents événements ont démontré que «les attentes des citoyennes et des citoyens sont bien supérieures au rendement de quelques départements gouvernementaux et institutions publiques».

Vers un remaniement ministériel ?

Compte tenu de cette réalité, il a demandé aux membres de son cabinet d’ériger son slogan «écouter et agir», qu’il a d’ailleurs lancé au début de sa présidence, «en un slogan réel et réaliste dont la finalité ne peut être atteinte que par l’information et la communication permanentes avec l’opinion publique».

Ce «prêche du jeudi» n’est pas le premier du genre. Le 26 octobre, soit seulement deux jours après le limogeage de trois ministres et d’un secrétaire d’Etat, le chef du gouvernement avait exhorté ses ministres à tirer les leçons des sanctions royales et ce, par «écouter les doléances des citoyens et les citoyennes, écouter les partenaires économiques et sociaux, écouter les parlementaires et la société civile [et à] travailler à les réaliser sur le terrain avec efficience».

Ce nouveau message public d’El Othmani alimentera les spéculations sur un éventuel remaniement ministériel lors de la prochaine rentrée politique. Si Lahcen Daoudi, ministre chargé des Affaires générales et de la gouvernance, avait déjà demandé à être démis de ces fonctions, au lendemain de sa participation au sit-in organisé par des employés de Centrale Danone contre la campagne de boycott lancée le 20 avril dernier, d'autres ministres seraient dans le viseur.