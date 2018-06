Indice des prix des actifs immobiliers : Légère hausse des transactions à Fès

A Fès, l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a très légèrement diminué de 0,4%, indiquent l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) et Bank Al-Maghrib, dans son indice immobilier relatif au premier trimestre 2018.

Les prix de la plupart des biens immobiliers enregistrent une faible hausse de 0,4%. Ainsi, les prix des terrains urbains, des appartements et des maisons ont respectivement augmenté de 0,6%, 0,5% et 0,2%. Ceux des villas accusent une croissance de 7,4%. En revanche, les prix des bureaux ont diminué de 1,8%, contre 0,2% pour les locaux commerciaux.

Globalement, les transactions se sont accrues de 6,5% entre le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre 2018. Les ventes de maisons et de villas ont respectivement baissé de 28,6% et 17,6%. Les transactions des terrains urbains enregistrent une légère diminution de 0,3%. Les prix des appartements et des locaux commerciaux ont quant à eux augmenté de 7,6% et 3,8%.

L’évolution des transactions des bureaux entre le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre 2018 à Fès n’a pas été calculée.

Stagnation en glissement annuel

En glissement trimestriel, l’indice des prix des actifs immobiliers a quasiment stagné, recouvrant des hausses de 0,2% pour les biens résidentiels et de 0,1% pour ceux à usage professionnel, ainsi qu’une baisse de 1,1% des prix du foncier.

Concernant le volume des transactions, il a marqué une diminution de 2,3% attribuable au recul des ventes de 3,3% pour les biens résidentiels et de 4,9% pour les terrains. En revanche, les transactions portant sur les actifs à usage professionnel se sont accrues de 13,8%.

Les indices des prix des actifs immobiliers ont été élaborés conjointement par Bank Al-Maghrib et l’ANCFCC à partir des données de l’ANCFCC. De périodicité trimestrielle, ces indices sont calculés selon la méthode des ventes répétées qui permet de remédier au problème de l’hétérogénéité des biens immobiliers. Ce dispositif permet de retracer l’évolution au niveau national et par grande ville des prix des biens immobiliers des trois grandes catégories, en l’occurrence le résidentiel, le foncier et le commercial, ainsi que ceux des six catégories : appartement, maison, villa, terrain urbain, local commercial et bureau.