Street art : A Casablanca, le festival Sbagha Bagha fait parler les murs

Faire parler les murs est l’objectif principal de Sbagha Bagha, festival de street art casablancais qui revient pour une cinquième édition, du 25 juin au 1er juillet 2018.

Comme à chaque édition, les fresques murales sont au centre de la programmation. «Pour cette année, quatre grands murs des boulevards Zerktouni et Moulay Youssef seront décorés», explique à Yabiladi Salah Malouli, directeur artistique de l’association l’EAC-L’boulevard et initiateur du projet Sbagha Bagha.

C’est dans ce cadre que quatre grands noms du graffiti, venus des quatre coins du monde, vont participer au festival. Werc (Mexique), Roa (Belgique), Danae (Canada) et Ed (Maroc) pourront, chacun dans son style unique, travailler sur leurs univers communs : la fascination pour le monde animal et son intégration par l’art, au cœur de la jungle urbaine casablancaise.

Suite au succès de la première édition en 2017, la compétition graffiti dans le cadre du festival est de retour avec une formule enrichie. Ainsi, une battle permettra à 12 artistes, sélectionnés suite à un appel d’offres publié sur le site du festival, de s’affronter pendant deux jours devant un public de passionnés et un jury international.

«Le festival Sbagha bagha a pour but d’animer la scène artistique locale et d’offrir aux jeunes artistes marocains l’occasion d’améliorer leur style», ajoute Salah Malouli. «Une fresque collective réunira, vendredi 29 juin, les participants à la battle, ainsi que les quatre artistes étrangers pour leur permettre se rencontrer et d’échanger autour du street art», conclut-il.