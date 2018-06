Mondial 2018 : Des supporters marocains ont-ils tenté de franchir illégalement les frontières ?

Au lendemain du retour des Lions de l’Atlas au Maroc après leur disqualification de la Coupe du monde, organisée cette année en Russie, plusieurs médias marocains font état d’informations relatives à des tentatives d’immigration clandestine.

Dans son édition de ce jeudi, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que 695 supporters marocains auraient tenté de franchir les frontières lituaniennes, polonaises et finlandaises. «Les autorités sécuritaires lituaniennes ont placé les 600 Marocains interpellés dans un même camp pour immigrés clandestins, après identifications et fouilles minutieuses. L’ambassade marocaine à Moscou est aussi sur le dossier de 70 Marocains arrêtés en Pologne et 25 autres interpellés en Finlande, pour tentative d’immigration clandestine dans ces deux pays», rapporte le quotidien, cité par nos confrères du 360.

Le journal arabophone avance également que Abdelkader Lechheb, ambassadeur du Royaume du Maroc en Russie, serait «entré en négociations directes avec les autorités russes, finlandaises, lituaniennes et polonaises afin de libérer les ressortissants marocains», précisant que Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, suivrait «de très près l’évolution de ce dossier».

Les Marocains sont encore en situation régulière jusqu’au 25 juillet

Joint ce jeudi par Yabiladi, l’ambassadeur du Royaume du Maroc à Moscou rectifie le tir. «Dans tous les cas, je ne pense pas qu’il faille amplifier le phénomène, mais c’est effectivement vrai», nous dit-il. «Nous avons pratiquement 900 supporters marocains qui sont restés à Kaliningrad. Nous sommes en contact permanent avec les autorités russes, mais jusqu’à présent, ils ne sont pas en situation irrégulière», précise-t-il.

«Ces Marocains ont le droit de se rendre dans le pays 10 jours avant la compétition et d’y rester 10 jours après la fin», explique-t-il, paraphrasant le guide élaboré par l’ambassade à la veille de la compétition mondiale. «Mais passé ce délai de 50 jours, les autorités russes n’hésiteront pas à appliquer les lois», prévient-il.

Abdelkader Lechheb rappelle que «les ‘‘Fan ID’’ donnent aux supporters marocains le droit de rester en Russie jusqu’au 25 juillet prochain». «Passé ce délai, ils seront passibles d’une amende, d’une peine et d’un jugement très sévère, c’est pourquoi je souhaiterais attirer leur attention pour ne pas dépasser ce délai», insiste-t-il.

Abdelkader Lechheb, ambassadeur du Maroc à Moscou. / Ph. Sputnik

Des tentatives interceptées par les autorités russes

L’ambassadeur insiste également sur le fait que ces Marocains «sont dans une situation régulière» et que la représentation diplomatique du Maroc à Moscou est «en train de voir avec les autorités russes pour pouvoir les rapatrier».

«50 000 Marocains se sont déplacés en Russie, en provenance du Maroc ou d’autres pays étrangers, notamment l’Europe et les Etats-Unis. Ils ont été extraordinaires, les Russes et les supporters des autres pays ont été impressionnés. Nous avons enregistré des incidents relatifs à la perte de passeport, de Fan ID ou de fiches d’immigration, mais nous estimons que la situation a été gérable et s’est déroulée sans problème.» Abdelkader Lechheb, ambassadeur du Royaume du Maroc à Moscou

Quant aux «600 Marocains restés en Lituanie, 70 arrêtés en Pologne et 25 autres interpellés en Finlande», comme l’avance Al Ahdath Al Maghribia, l’ambassadeur affirme ne pas être au courant. «Je précise que je ne m’occupe pas de la Lituanie, mais je suis en contact permanent avec les autorités russes qui nous informent quotidiennement», indique-t-il.

«Jusqu’à présent, nous ne savons pas s’il y a d’autres supporters marocains qui sont entrés en Lituanie. Personne ne nous a dit qu’il y avait des Marocains là-bas», ajoute l’ambassadeur. Celui-ci reconnaît qu’«il y a eu des tentatives de s’introduire en Finlande et en Lituanie, mais elles ont été interceptées par les autorités russes qui nous ont avisés immédiatement».