Festival des musiques sacrées : Fès vibre au rythme de la musique andalouse

Le public du 24ème Festival de Fès des musiques sacrées du monde a eu droit, mercredi soir, à un concert célébrant la musique et la poésie andalouse, ayant rassemblé la figure emblématique de cet art Mohamed Briouel et des stars montantes de cette musique ancestrale.

Accompagné par l’Orchestre arabo-andalou de Fès, le virtuose Mohamed Briouel et les artistes Zaineb Afailal, Saïd Belcadi, Abdelhamid Khizrane et Nabila Maan ont transporté le public, venu nombreux sur la place de Bab Makina, dans un voyage à travers les mots et les notes de cette musique patrimoniale.

Les mélomanes de l’art arabo-andalou ont été ainsi gratifiés d’une prestation artistique époustouflante donnée par ces artistes, connus pour leurs voix puissantes et leur parfaite maîtrise vocale, en interprétant un florilège de tubes puisés dans le répertoire des chants classiques.

L’origine de la musique andalouse est attribuée à Ziryab (Alī ibn Nāfi), un esclave affranchi persan qui se rendit à la cour d’Abd al-Raḥmān II à Cordoba, venant de Baghdad en 822. Il devint l’inspirateur de toute une nouvelle doctrine musicale. Il proposa notamment ce système de vingt-quatre modes, chacun correspondant à une heure de la journée ou de la nuit, inspiré naturellement par une émotion liée à la temporalité du moment et des saisons. C’est ainsi que pris forme la structure théorique de la musique al-‘alā al-andalusiyya.

Le répertoire Al-âla du Maroc, tel qu’on le pratique à Fès, comprend encore onze noubas, chacune d’entre elles étant divisée en cinq mouvements (mîzân) joués sur cinq rythmes de base.

L’orchestre de la musique Al-âla comprend souvent violon, rabab, oud, violoncelle, alto et percussions. Cette soirée, sous la direction de Mohamed Briouel, maître andalou de Fès, mettra en valeur de jeunes voix, désormais représentatives d’une transmission intelligente et fidèle du patrimoine de ce prestigieux héritage.