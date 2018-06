Mondial 2018 : Le Maroc saisit la FIFA sur les erreurs d’arbitrage

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé de saisir la FIFA avec quatre séquences vidéo qui prouvent les erreurs commises par les arbitres des rencontres Portugal-Maroc et Espagne-Maroc. C’est ce qu’indiquent mercredi plusieurs sources médiatiques marocaines et étrangères, à l’instar du 360 Sport et le média français L’Alsace.

«Les Marocains considèrent notamment que le deuxième but espagnol, lors d’Espagne-Maroc (2-2), n’était pas valable, car le corner accordé à la Roja n’a pas été tiré du bon côté, et deux penaltys n’ont pas été sifflés en leur faveur face au Portugal (0-1)», rapporte ce dernier.

La Fédération Marocaine décide de saisir la @FIFAcom et demande des explications sur les erreurs d'arbitrage dont la sélection marocaine a été victime. A l'appui plusieurs vidéos ont été transmises au dossier ! #MAR #CM2018 @beinsports_FR — Julien Chaput (@Julienchaps) 27 juin 2018

Le 360 Sport rappelle, quant à lui, que «les erreurs d’arbitrage subies par l’équipe nationale marocaine lors de la Coupe du monde 2018 ont suscité l'indignation, l’émotion et les commentaires passionnés de millions de supporteurs de football à travers le monde». Le média marocain considère même que «les injustices des hommes en noir ont participé à l’élimination aux Lions de l’Atlas, pourtant dominants face aux Portugais et aux Espagnols, dès le premier tour du tournoi».

Pour rappel, le Maroc a quitté la compétition mondiale après une défaite contre l’Iran (1-0) le 15 juin, une défaite contre le Portugal (1-0) le 20 juin et une égalité face à l’Espagne (2-2), le 25 juin dernier. Les Lions de l’Atlas ont présenté toutefois l’une des prestations les plus historiques durant cette grand-messe footballistique malgré leur élimination dès le premier tour.