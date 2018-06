Saïd Taghmaoui intègre la prestigieuse Académie des Oscars

Le Franco-marocain Saïd Taghmaoui fait son entrée dans la prestigieuse Académie des Oscars. L’acteur de 44 ans a partagé la bonne nouvelle à travers une capture d’écran de l’invitation à rejoindre l’institution très selecte sur ses stories Instagram, comme l’indiquent nos confrères du HuffPost Maroc.

Cette consécration fait de lui le troisième Marocain à rejoindre l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’institution hollywoodienne qui sélectionne les films et acteurs nommés dans la course à l’Oscar. L’incontournable Nabil Ayouch et la productrice Khadija Alami ont été les premiers Marocains à faire leur entrée au sein de la même académie l’année dernière.

Nabil Ayouch avait indiqué qu’il fallait avoir au moins deux films présélectionnés aux Oscars pour pouvoir être nommé. Saïd Taghmaoui en compte effectivement deux, «Wonder Woman» et «Three Kings».