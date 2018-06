Mehdi Qotbi et Abdelaziz El Idrissi décorés par le roi Felipe VI à Rabat

Le Président de la Fondation nationale des musées du Maroc, Mehdi Qotbi et le Directeur du musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain (MMVI), Abdelaziz El Idrissi, ont été décorés, mercredi soir à Rabat, respectivement de la Croix de commandeur de l'Ordre du mérite civil et de la Croix d’officier de l’Ordre du mérite civil du royaume d’Espagne, en reconnaissance de leur engagement en faveur du renforcement de la coopération culturelle entre les deux pays.

Ces décorations ont été remises à Mehdi Qotbi et Abdelaziz El Idrissi par l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner, au nom du roi d'Espagne Felipe VI.

«Il serait vain de vouloir résumer l'extraordinaire parcours de Mehdi Qotbi, bien connu de tous et sans doute admirable à plusieurs titres. Grâce à son talent, il est devenu l'un des artistes peintres du Maroc les plus reconnus à l’international», s'est félicité Ricardo Díez-Hochleitner. Mehdi Qotbi est sans aucun doute un emblème de la culture au Maroc, a-t-il souligné.

«C'est en grande mesure à Mehdi Qotbi que nous devons le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain qui est bientôt devenu une institution-phare incontournable pour l’art marocain, africain, méditerranéen et mondial, a relevé l’ambassadeur d’Espagne au Maroc.

Abdelaziz El Idrissi a fait du MMVI, en un temps très court, un musée indispensable, un foyer de l'art marocain et mondial, a-t-il ajouté.

Abdelaziz El Idrissi a été un acteur indispensable dans la réalisation de l'exposition de la collection de la Banque d’Espagne et un fait marquant de l’histoire culturelle hispano-marocaine. C’était la première fois que des œuvres de Goya, Sorolla, Zuloaga, Tapies, Saura, Chillida ou Barceló, pour ne citer que quelques-uns des grands artistes espagnols exposés, étaient montrées au Maroc, a indiqué Ricardo Díez-Hochleitner.