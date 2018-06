France : Dix membres de l’ultradroite mis en examen

Les dix personnes interpellées dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 juin dans plusieurs régions françaises, soupçonnées d’avoir voulu perpétrer des attaques antimusulmans, ont été mises en examen mercredi 27 juin au soir, a appris l’agence France-Presse jeudi 28 juin de source judiciaire.

Les suspects – neuf hommes et une femme, âgés de 32 à 69 ans – ont été présentés à un juge d’instruction parisien après quatre jours de garde à vue. Ils ont été mis en examen notamment pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle». Quatre d’entre eux ont été placés en détention provisoire.

Ces suspects sont soupçonnés d’appartenir au groupuscule «Action des forces opérationnelles» (AFO) qui affiche l’objectif de «lutter contre le péril islamique». Présentant des profils très divers (ils compteraient également dans leurs rangs un ex-militaire), la plupart ne possèdent pas d’antécédents judiciaires.

Les perquisitions effectuées aux domiciles des suspects ont révélé un important arsenal. Elles ont en effet permis de saisir 14 armes de poing «de calibres divers», 22 armes d’épaule «de calibres divers», plusieurs milliers de cartouches, ainsi que des grenades à plâtre (de faible puissance, elles servent surtout pour l’entraînement), précise le HuffPost. Des téléphones portables et du matériel informatiques ont aussi été saisis. Sur les 36 armes saisies, 31 étaient détenues sans autorisation.

D’autres recherches menées au domicile et dans le véhicule de l’un des mis en cause, dans les Yvelines, ont débouché sur la découverte d’une grenade artisanale, d’«éléments entrant dans la fabrication d’explosifs de type TATP» (eau oxygénée, acide chlorhydrique, acétone), d’un chiffon imbibé de cristaux non identifiés et d’un filtre avec de la pâte cristallisée, entre autres.