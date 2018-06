Procès du Hirak : Medi1 TV regarde ailleurs

Le groupe Medi1 joue-t-il la politique de l’autruche ? D’après le site d’information Le Desk, les rédactions télé et radio auraient reçu des consignes de la direction les enjoignant de censurer le verdict du procès des 53 accusés du Hirak rifain.

«Je suis salarié du groupe Medi1, et comme beaucoup de mes collègues, je suis scandalisé par le traitement de l’actualité imposé sur de nombreux sujets, dont les manifestations d’Al Hoceima et leur procès», témoigne un journaliste qui a requis l’anonymat.

Contacté par Yabiladi, un membre de la rédaction radio, basée à Tanger, confirme : «La consigne a été donnée par mail de ne pas évoquer le verdict, mais en revanche on nous a obligés de couvrir une conférence de presse, cet après-midi à Al Hoceima, sur des projets de développement dans la région. C’est un peu le désarroi au sein de la rédaction», raconte notre source.

Les consignes auraient été imposées par Hassan Khyar, directeur du groupe Medi1 aux rédactions au fil de la journée du 27 juin 2018, alors que le verdict du procès des 53 accusés du Hirak du Rif était attendu dans la soirée, précise Le Desk qui s’est procuré des copies de mails contenant les consignes imposées par le directeur.

«Consigne à respecter scrupuleusement. On ne traite pas les peines prononcées dans l’affaire Al Hoceima même s’il y a une MAP à ce sujet», mentionne un mail. Dans un second, on peut lire : «Attention traitement Al Hoceima (…) Condamnation de Zafzafi : non événement (info à ne pas traiter ni dans les éditions, ni RP.» Le même mail souligne qu’il faut en revanche couvrir «avec sons et analyses» un point presse sur «les réalisations et autres projets dans la région».

Egalement contactés par Yabiladi, trois journalistes de la rédaction télé ont dit n’avoir reçu aucune consigne. Joint par téléphone, Omar Dahbi, directeur central des rédactions, a mis fin à la discussion sans ménagement.