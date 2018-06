Hirak : Le prince Moulay Hicham réagit aux condamnations

Les récentes condamnations des activistes du Hirak à des peines allant d’un à 20 ans de prison ferme continuent de susciter l’émoi et l’indignation au sein de la communauté marocaine. Le prince Moulay Hicham a également dénoncé les lourdes peines sur Twitter, ce mercredi 27 juin.

Le cousin du roi Mohammed VI a qualifié les condamnations des militants du Hirak du Rif de «sévères et douloureuses», ajoutant qu’elles auraient tendance à «aggraver l’injustice» dans le royaume. Le prince Moulay Hicham considère que «ce n’est pas la solution adéquate à la culture de la protestation sociale qui s’inscrit de plus en plus dans notre pays». De plus, Hicham Alaoui espère que le «choc de ces condamnations» mènera à la «recherche d’une voie meilleure pour que le Maroc s’élargisse à tous ses citoyens, sans exception, pour vivre dans la dignité et pour assurer la stabilité».

L’annonce des peines à l’encontre des militants du Hirak du Rif a suscité l’indignation de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Des associations marocaines se sont joints au climat d’indignation et ont élevé la voix contre ce verdict.