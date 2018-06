Maroc 2038 : Retour sur une génération sacrifiée

Toutes les projections démographiques s’étaient trompées. Nous somems en 2038, le Maroc compte seulement 20 millions d’habitants, tandis que sa diaspora est forte de 20 millions d’individus. En 20 ans, le seul horizon pour toute une jeunesse s’est réduit à l’exil. Le Maroc a vieilli, très mal vieilli. L’âge médian est passé à 60 ans, pile poil mon âge, un an de plus que Nasser Zefzafi. Son compagnon de lutte et de prison, Nabil Ahamjik, a quant à lui 54 ans.

N’ayant bénéficié d’aucune grâce, d’aucune remise de peine, ils viennent de sortir de prison complètement brisés. Nasser n’a plus toute sa tête, Nabil ne parle plus. Leurs compagnons sortis plus tôt de prison vivent tous à l’étranger. Ils sont les figures du Hirak, ce vent de révolte qui a profondément secoué le royaume, que les plus jeunes n’ont pas connu. Ils sont les fantômes qui hantent toute une génération de Marocains, d’ici et d’ailleurs. Certains - peu nombreux - ont soutenu la contestation, d’autres - plus bruyants - ont violemment attaqué ces jeunes qu’ils considéraient comme des «ennemis du Maroc», et enfin la grande majorité silencieuse qui regardait ailleurs jusqu’à ce fameux 27 juin 2018.

Célèbre affiche détournée de Donald Glover - circa 2018

This is Morocco…

C’est ce fameux jour où un juge a plombé l’ambiance et sifflé la fin du match amical entre Makhzen FC et le reste du Maroc. En réalité, les premiers tacles par derrière avaient débuté bien avant. Mais aucun arbitre pour sortir le carton jaune, aucun répit pour les tibias des attaquants d’Al Hoceïma, de Zagora ou de Jerada. Même les supporters du Makhzen FC, composés de l’élite rentière, de pseudo-patriotes corrompus et de sécuritaires obtus, ont tous rejoint leurs rejetons à l’étranger pour profiter de leurs capitaux exfiltrés illégalement depuis 2011. Ironie de l’histoire, les anciens thuriféraires du régime marocain sont devenus ses plus hargneux opposants dans les médias étrangers.

Mais le sort de ces hypocrites m’importe peu. Ce qui donne des insomnies depuis deux décennies, c’est l’espoir de toute une génération qui a été sacrifié. Avec lui s’est envolé le rêve d’un Maroc plus libre et moins violent, plus audacieux et moins conservateur, plus égalitaire et moins injuste. Pour avoir raté plusieurs rendez-vous avec l’histoire, c’est l’avenir du pays qui nous a posé un lapin. Nous errons désormais parmi les «nations molles», ces pays où rien ne se passe, devenus vieux avant d’avoir connu le développement.

Génération «T7an mo»

Récemment, l’étau sécuritaire s’est un peu desserré. Il se murmure que le roi prépare la transition pour l’intronisation du futur Hassan III. Les plus jeunes - minoritaires dans la population - rêvent d’un nouveau Maroc. Qu’ils sont mignons ! Les plus vieux, quant à eux, ne peuvent s’empêcher de ruminer le gâchis de ces 20 dernières années.

Il y a à peine plus de 40 ans, je me souviens avec mélancolie la sortie de la chanson des regrettés Hamid Bouchnak et Malek : «Ma bka lina amal». Nos rêves d’un Maroc meilleur ont en effet été kidnappés par les jusqu’au-boutistes sécuritaires. J’ai vieilli dans ce pays meurtri, qui un jour a décidé de s’amputer de sa jeunesse. Génération sacrifiée, génération «T7an mo». Que donnerai-je pour remonter le temps et revenir 20 ans avant. J’écrirai, je hurlerai, que le pire serait de nous endormir, de ne rien faire, de fuir et de laisser le champ libre aux destructeurs de l’espoir.

Mais nous sommes en 2038, j’ai l’âge de Nasser Zefzafi. Lui ne parle plus mais moi j’écris toujours. Pas pour les autres, car je n’ai plus le droit, mais juste pour moi, pour ne pas oublier qu’on nous a volé l’espoir, on nous a volé le temps, on a repeint en noir, la chanson des enfants...