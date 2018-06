Le géant allemand Ritz s’installe au Maroc

Après trois ans de négociations avec le German Business Center (GBC), Ritz, géant allemand en matière de transformateurs de mesure, s’installe au Maroc.

Si le projet n’est qu’à ses débuts, cette collaboration devrait se faire dans la durée, a précisé le PDG du groupe, Ingmar Grambow. La société avec plus de 135 millions d’euros de chiffre d’affaires prévoit dans un premier temps l’installation d’un bureau d’ingénierie et de commercialisation au Maroc, puis l’implantation d’une usine au Maroc. La position stratégique et les nombreux avantages du royaume permettent de viser plus loin, afin de rivaliser avec d’autres marchés déjà bien roués, tels que l’Autriche, la Hongrie ou encore les Etats-Unis, où Ritz est installée depuis de nombreuses années.

Au micro de Yabiladi, le président de la Fondation Ritz, Ingmar Grambow, souligne que «le Maroc est un pays stable et très bien positionné (...) La politique dans la région est propice et c’est un pays ouvert, ce qui constitue la base et le fondement même de notre projet».

Par ailleurs, la fondation Ritz qui soutient la recherche sur la maladie d’Alzheimer, compte également établir un partenariat avec les chercheurs marocains. La directrice générale du GBC explique que «la fondation finance déjà un institut à Hambourg, et qu’elle serait prête à collaborer avec des instituts au Maroc». En assurant le volet du financement mais également pour un échange de connaissances.