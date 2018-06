Sahara : Köhler se rendra demain au QG de la Minurso

Ce matin, Horst Köhler s’est réuni avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. A Rabat, le médiateur onusien aura également une entrevue de courtoisie avec le chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani.

Demain, l’envoyé onusien se rendra à Laâyoune pour rencontrer, entre autres, des représentants d’associations pro-Polisario et des ONG unionistes.

«Contrairement à ce qui a été relayé par certains médias, la rencontre aura lieu au Quartier général de la MINURSO et non dans un hôtel de Laâyoune. Le Maroc n’a exprimé à ce propos aucune réserve», nous confie une source.

Et de rappeler que Christopher Ross, l’ancien envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara occidental, avait rencontré au QG de la mission onusienne, «à plusieurs reprises et séparément, des figures proches du Front Polisario et d’autres défendant la marocanité du Sahara».

Pour rappel, l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, a entamé le 23 juin dernier une nouvelle tournée dans la région. Il s’est rendu à Alger et a visité les camps de Tindouf avant de rencontrer les responsables mauritaniens à Nouakchott. Sur l’agenda de l’ancien président allemand figure également un déplacement à Madrid pour rencontrer les responsables espagnols.