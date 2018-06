Russia 2018 : Sergio Ramos veut que l’Espagne réfléchisse à son jeu après le match nul avec le Maroc

Le dernier match opposant le Maroc à l’Espagne lors du Mondial 2018, disputé lundi 25 juin, s’est soldé par un match nul et a révélé quelques lacunes chez l’équipe nationale espagnole. Sergio Ramos, le capitaine de la Roja, a déclaré que «l’Espagne doit entamer des réflexions urgentes et profondes après avoir commis de multiples erreurs [lors du match contre le Maroc], surtout que de nombreux défis attendent [l’équipe nationale espagnole] lors des prochaines étapes du Mondial», indique l’agence Reuters.

La Roja, qualifiée pour les huitièmes de finale, doit revoir son jeu pour pouvoir faire face à ses futurs adversaires. Le prochain match qu’elle doit disputer aura lieu le 1er juillet face à la Russie. «On est passés et on a gagné le groupe – c’était le but –, mais le jeu n’était pas du tout à la hauteur pour nous. C’est l’occasion pour les joueurs de se remettre en question», a ajouté Sergio Ramos. Le capitaine de l’équipe espagnole tient tout de même à relativiser, estimant qu’il «n’y a pas de raison de paniquer».

«Nous devons nous évaluer généralement et individuellement. Nous pouvons tous contribuer davantage à être plus équilibrés et solides en défense, pour pouvoir faire la différence en attaque.»

L’Espagne est l’un des favoris de cette grand-messe footballistique mais a du mal à faire face aux attentes. «Ils ont encaissé cinq buts en trois matchs», rappelle l’agence Reuters.