French Montana se dit «heureux d’être retourné au Maroc pour se produire sur scène»

Le rappeur d’origine marocaine French Montana s’est dit, mardi à Rabat, heureux d’être retourné au Maroc pour se produire sur la scène OLM Souissi devant un large public rassemblant petits et grands, à l’occasion du festival Mawazine-Rythmes du Monde (22-30 juin).

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue deux jours après son passage sur scène, le rappeur, de son vrai nom Karim Kharbouch, a expliqué qu’il est heureux de faire partie des artistes marocains de renommée internationale, confiant sa passion pour les chansons du défunt Cheb Hasni, icône du Raï, qu’il écoutait depuis son enfance.

Revenant sur son enfance difficile, le rappeur, qui a frôlé la mort en 2003 en recevant une balle dans la tête, a souligné qu’il ne changerait rien à son passé, à sa vie et à son statut d’immigrant, qui font de lui «l’homme qu’il est aujourd’hui».

Répondant à une question sur son nom de scène, le rappeur, qui a choisi «Montana» en référence au fameux personnage «Tony Montana» du célèbre film «Scarface», a révélé que «French» faisait référence au Maroc, où la langue française, qu’il a gardé en allant aux Etats-Unis, est très répandue.

Né à Rabat, Karim Kharbouch, alias French Montana, a grandi à Casablanca, avant de s’installer, à l’âge de 13 ans, aux États-Unis, dans le quartier du Bronx.

Surnommé le «roi des featurings», il a collaboré avec plusieurs rappeurs et chanteurs célèbres, tels que Drake, Rick Ross, Lil Wayne et Nicki Minaj. Son premier single, Pop That, sorti en 2012, a été certifié disque de platine en quelques semaines.