Maroc : Le ministère de Talbi Alami s’exprime enfin sur un appel à candidatures controversé

Près de 20 jours après l’annonce d’un appel à candidatures que certains ont qualifié du «plus rapide de l’histoire du Maroc», le ministère de la Jeunesse et des sports s’est enfin exprimé, ce mardi, en répondant aux questions de Yabiladi.

Un appel à candidature critiqué par les internautes

Le 7 juin dernier, un courrier du ministère adressé aux directeurs régionaux et provinciaux du département de la Jeunesse et signé par sa secrétaire générale, Nadia Benali, a créé la polémique. Il annonçait l’ouverture de candidatures pour la participation au programme de soutien des jeunes entrepreneurs, en vue de financer leurs projets de PME. Seule bémol : le même document indiquait que les porteurs de projets disposeraient de seulement six jours pour déposer leurs candidatures, la date butoir annoncée étant le… 11 juin 2018.

«Aussi surprenant que cela puisse paraître, les jeunes porteurs de projets ont jusqu’au lundi 11 juin pour déposer leur candidature. Le ministère, pour on ne sait quelle raison, a fixé un délai restreint de quatre jours (le week-end compris) pour constituer le dossier et collecter les documents nécessaires (un devis d’évaluation du projet, certificat de formation en auto-entreprenariat, etc.)», commentaient nos confrères du 360.

D’autres médias arabophones ont également fustigé ce délai, jugé très court. Sur les réseaux sociaux, des internautes marocains, réagissant à l’appel à candidatures, évoquaient même un «appel à candidatures sur mesure». Des remarques ayant fait l’objet de questions adressées à Nadia Benali, secrétaire générale du ministère de la Jeunesse et des sports.

Le délai a finalement été prolongé

Ce mardi, Yabiladi a reçu les réponses du département concerné. «Les délais sont fixés par la CONFEJES (conférence des ministre de la jeunesse et ses sports de la Francophonie, ndlr)», indique le ministère. Ce dernier précise que «toutefois, après les réactions multiples quant au délai, une requête a été introduite auprès de cet organisme pour le prolongement des délais, qui ont été à nouveau fixés au 29 juin courant».

«Une circulaire informative dûment modifiée a été envoyée à l’ensemble des Directions régionales et provinciales pour prendre les dispositions nécessaires y afférentes», précise le département, qui considère que le premier délai a tout de même été «correct».

«Le délai est correct dans la mesure où c’est un appel à manifestation au profit des jeunes formés initialement à ce sujet au niveau des maisons de jeunes relevant du département et non pas une présélection.» Réponse du ministère de la Jeunesse et des sports à Yabiladi

Le ministère rappelle aussi que les délais sont fixés par la CONFEJES de façon à ce que le dossier comprenant les demandes de subvention, le rapport du coordinateur et le rapport du président de la commission nationale de sélection et de suivi soit présenté au secrétariat général de la CONFEJES, avant le mois d’août.

Quant aux réactions et ux accusations visant l’appel à candidatures, le ministère estime que «l’égalité des chances et la transparence sont les piliers majeurs de l’approche de ce programme». «Autrement, il ne serait pas ouvert à tous les jeunes qui remplissent les conditions de candidature, ni consultable par tout un chacun sur le site de la CONFEJES», enchaîne la même source. Et celle-ci de rappeller que plusieurs critères ont été mis en place pour apprécier les chances de succès des projets, citant notamment la faisabilité technique et financière, le potentiel du projet à générer des emplois et l’apport du promoteur.