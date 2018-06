Faudel feat. RedOne : Le petit prince du raï doit son retour au roi Mohammed VI

Faudel fait depuis quelques semaines son grand retour médiatique avec son nouveau single «All Day All Night». / Ph. DR

Faudel fait depuis quelques semaines son grand retour médiatique avec son nouveau single «All Day All Night», réalisé avec le producteur marocain RedOne. Le chanteur n’avait plus fait d’apparition publique depuis près de 10 ans. Invité à la matinale de Medi1TV, le 19 juin dernier, le Franco-algérien s’est confié sur sa rencontre avec RedOne, sur ses liens avec le roi Mohammed VI et l’impact décisif qu’il a eu dans sa vie.

Le chanteur confie lors de l’émission que c’est le roi Mohammed VI qui l’a fait rencontrer RedOne. «On discutait, j’ai eu ce privilège et cette chance de discuter avec Sa Majesté et je lui ai dit que je voulais rencontrer RedOne. Il m’a dit : ‘‘il ne s’appelle pas RedOne, il s’appelle Nadir’’. Et là il a fait la connexion. J’étais super content», déclare l’homme de 40 ans sur le plateau de Medi1TV.

D’ailleurs, il avoue que c’est sa rencontre avec le monarque qui lui a permis de remonter la pente. «J’ai été soutenu par des Marocains, par Sa Majesté. C’est une chance inouïe de l’avoir rencontré il y a quelques années. Il m’a sauvé la vie, la vérité», confie l’artiste.

Il révèle aussi les raisons qui l’ont poussé à se retirer de la scène médiatique durant de nombreuses années, un «ras-le-bol» qui l’a mené à «prendre du recul» et ressentir le besoin «de se poser» : «Après il y a eu une petite dépression, après avoir travaillé pendant des années, je ne me suis pas occupé de moi et puis j’ai vécu un divorce, j’ai eu mal. C’est comme ça que j’ai choisi de venir au Maroc.» Depuis, Faudel est «tombé amoureux» du royaume.

Faudel s’est fait connaître avec plusieurs chansons dont «Tellement N’Brick». Il a été surnommé à ses débuts «Le petit prince du Raï».