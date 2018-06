Mustapha Belghiti, l'art au bout d'un stylo bille [portrait]

Il fait partie de ces jeunes talentueux, peu connus, reconnus dans leur entourage proche ou dans leur milieux artistique. Mustapha Belghiti est un jeune homme, certes ordinaire, originaire de Zagora (région de Drâa-Tafilalet), âgé de 22ans. Mais il est aussi un artiste en herbe produisant des tableaux et des portraits uniques réalisés seulement à l’aide… d’un stylo à bille.

Mustapha Belghiti utilisant un stylo à bille. / Ph. Facebook

Etudiant en dernière année du baccalauréat section lettres modernes, il vient tout juste de passer les examens. «Je n’ai pas réussi la première session mais je tenterai encore une fois lors de la session du rattrapage», nous confie-t-il sur un ton joyeux. La bonne humeur, tout comme la détermination à réussir, on les ressent déjà à travers sa voix. «Je dessine depuis que j’étais élève à l’école primaire mais c’est depuis le collège que j’ai commencé à développer ma technique, vers la 3ème année», nous confie-t-il.

A la question de savoir si ses parents soutiennent son talent, la voix du jeune homme se fait plus triste. «Seule ma mère est là pour moi», nous déclare-t-il, sans s’attarder sur son père décédé.

«Mes travaux reçoivent un peu de soutien et d’encouragement pour celles et ceux qui apprécient mes tableaux. Heureusement que je bénéficie de ces encouragements. Actuellement, j’expose au Café littéraire de Zagora de façon permanente depuis 3 mois.» Mustapha Belghiti

Les œuvres de Mustapha bientôt exposées à Rabat

Pour les habitants de Zagora, Mustapha Belghiti est déjà un vrai artiste. En plus de ses travaux exposés au Café littéraire de la ville, le jeune zagouri a déjà exposé lors d’un événement à la Maison de la Culture de Zagora. «Le propriétaire du Café littéraire qui expose les travaux de plusieurs autres artistes a vu mes ouvrages et m’a proposé de les exposer. J’ai donc accepté en mettant à disposition six de mes tableaux», nous dit-il.

Quant à sa technique de ne dessiner qu’avec un simple stylo à bille, Mustapha rappelle que «peu d’artistes marocains font appel à la technique qu’[il] utilise». «Dans la région, je ne connais qu’un seul artiste égyptien, Mustapha Khoudeir, qui dessine à l’aide de stylo à bille produisant des chefs-d’œuvre», enchaîne-t-il.

Sur ses projets, l’artiste au stylo à bille reste optimiste. C'est tout naturellement qu'il se dit interessé par l’Ecole des Beaux arts, sanctuaire de plusieurs artistes marocains de renom. «J’attends de voir si j’aurai mon baccalauréat inch'allah», ajoute-t-il. Le jeune artiste nous informe aussi avoir été contacté par des galleries à Casablanca et à Rabat. «Mais actuellement je ne dispose pas encore de la quantité de tableaux nécessaire», note-t-il.

«Il me faut au moins 25 tableaux pour exposer. Mais une fois complété, j’ai pris la décision de suivre le conseil de mes amis et des artistes peintres que j’ai rencontré et d’exposer, notamment à Rabat. J’ai jusqu’au mois d’août pour m’activer et produire des tableaux.» Mustapha Belghiti

Mustapha Belghiti est en effet en contact avec plusieurs artistes peintres marocains. Il cite notamment «Mustapha Ennassi, Abderrahim Jaouad, Mohamed Mediouni, originaire de Berkane».

Une solidarité entre artistes qui inspire le jeune homme et le motive à continuer de dessiner des portraits de personnes rencontrées ou ayant marqué sa vie.