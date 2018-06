Jeux méditerranéens Tarragone 2018 : Le Marocain Ahouda qualifié en huitièmes de finale

Le numéro 2 national Amine Ahouda du tennis s'est qualifié, mardi, pour les huitièmes de finale des Jeux méditerranéens Tarragone 2018 (22 juin-1er juillet), après sa victoire écrasante face au Kosovar Burim Bytyqi en deux petits sets (6-0, 6-2). Après cette victoire, le jeune marocain, âgé de 20 ans, s'est dit très content d'avoir réalisé cette victoire en si peu de temps.

«Tennistiquement parlant j'étais très bon. J'ai joué mon jeu, appliqué les règles du coach et marqué les points importants», s'est félicité Ahouda, notant en revanche qu'il est habitué à s'entraîner dans des conditions climatiques plus froides et qu'il sera appelé à s'adapter avec la chaleur de Tarragone pour être au pic de sa forme physique lors des prochains matchs.

De son côté, le sélectionneur national El Mehdi Tahiri a déclaré à la MAP que les membres de l'équipe nationale sont bien préparés pour ces Jeux, surtout Lamine Ouahab qui vient d'entrer d'un stage en Allemagne, au cours duquel il a disputé plusieurs tournois.

Concernant les chances de l'équipe nationale pour décrocher une médaille, El Mehdi Tahiri a fait savoir qu'il ne sont pas venus en Espagne pour faire du tourisme, mais plutôt pour monter crescendo en puissance, sortir le grand jeu et gagner des médailles. Un total de 113 sportifs représentent le Maroc dans cette compétition sportive.