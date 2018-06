Gérard Collomb annonce une concertation dans les départements pour réformer l’islam de France

Des «assises territoriales» auront lieu dans chaque département en France d’ici au 15 septembre dans le but de réformer l’organisation et le financement de l’islam en France pour mieux lutter contre la radicalisation, a annoncé hier le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, relayé par les médias français.

Le ministère de l’Intérieur a diffusé un communiqué, lundi 25 juin, suite à la réception des membres du bureau exécutif du Conseil français du culte musulman (CFCM). Les «assises territoriales de l’islam de France» vont «permettre une grande concertation associant les acteurs de terrain dans chaque département, dans la continuité des instances de dialogue organisées depuis 2015 avec l’islam de France», peut-on lire dans le communiqué.

De plus, ils permettront d’aborder «les thèmes de la représentation institutionnelle de l’islam de France, de la gouvernance des lieux de culte, du financement du culte et de la formation des ministres du culte», ajoute la même source. Ces ateliers ou tables rondes vont «représenter toutes la diversité des musulmans français qui souhaitent mieux organiser l’islam dans le cadre de nos institutions républicaines».

Entendre la voix de la grande majorité des musulmans de France

Une circulaire à ce sujet a été transmise aux préfets de France, hier, et Gérard Collomb a déclaré qu’il souhaite que la voix de «la grande majorité des musulmans de France» soit davantage «entendue», en particulier ceux «qui ne souhaitent pas voir leur culte dévoyé par une minorité», faisant écho aux attentats survenus en France depuis 2015.

Le 12 juin dernier, lors du repas annuel de rupture du jeûne du ramadan du CFCM, le ministre de l’Intérieur avait donné plus de détails concernant les futures mesures de la réforme de l’islam, rappelle l’AFP. «Il avait également, en compagnie du premier ministre Edouard Philippe, pressé les représentants musulmans d’agir face aux ‘‘défis’’» qui se posent à la deuxième religion de France», ajoute la même source.

Marwan Muhammad, l’ancien directeur exécutif du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), n’est pas particulièrement enchanté à l’annonce de ces grandes concertations en France. Il s’est exprimé dans une série de tweets cinglants à l’encontre de Gérard Collomb : «J’ai une idée incroyable : et si vous vous occupiez de démanteler les réseaux racistes qui ont infiltré la police et l’armée, plutôt que de vouloir une énième fois mettre les musulmans sous tutelle. On est en 2018. Ces méthodes deviennent juste ridicules». Et d’ajouter : «Pendant des années, les gouvernements successifs ont été incapables de mettre fin à une islamophobie sans cesse plus ancrée (quand ils ne l’encourageaient pas). Et aujourd’hui ça vient s’étonner que des suprématistes blancs planifient des attaques terroristes contre les musulmans.»

Plutôt que de parler sans cesse de laïcité pour mieux la piétiner, il serait temps d'en respecter les principes... Marwan Muhammad, l’ancien directeur exécutif du Collectif contre l'islamophobie en France

