Maroc : Les médecins du secteur public en grève ces mardi et mercredi

Le Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP) entame ce mardi une grève de 48h dans l’ensemble des hôpitaux du royaume. Une action qui intervient après plusieurs mois de grèves, de marches et de sit-in, pour faire entendre leurs revendications. Cette grève ne concerne pas toutefois les services d’urgence et de réanimation, précisent les médecins dans un communiqué relayé par Alyaoum 24.

La SIMSP avait auparavant indiqué, dans un communiqué relayé par Yabiladi, qu’il organiserait une «semaine de colère» du 2 au 8 juillet prochain, avec une deuxième grève nationale pour 48h les 18 et 19 du même mois.

Le syndicat, qui monte au créneau contre le ministère de la Santé et les autorités gouvernementales, menace aussi de boycotter toute les prestations administratives non médicales. Il appelle par ailleurs ses membres à s’abstenir de fournir toute sore de certificats médicaux lors de cette semaine de colère, avec une suspension de consultation.

«Ces démarches visent à dénoncer l’inaction du gouvernement face aux revendications des médecins, depuis la rentrée politique», rappelle le syndicat. Les médecins estiment que «beaucoup de temps a été perdu et l’exécutif laisse encore traîner le dossier revendicatif». «Avec le mois du ramadan et les vacances d’été, on aura clôturé un an d’inaction», souligne le SIMSP à Yabiladi.