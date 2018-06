Russia 2018 : Pour Fayçal Fajr, «on ne méritait pas de finir derniers du groupe»

Le dernier match des Lions de l’Atlas lors du Mondial tenu en Russie s’est soldé par un match nul face à l’Espagne (2-2). L’équipe nationale s’est montrée être un rival de taille contre la Roja. Fayçal Fajr, le milieu de terrain marocain, a réagi suite à la rencontre. Ses propos ont été relayés par le quotidien Ouest France.

L’international marocain est fier de la prestation de l’équipe nationale marocaine, mais il avoue qu’«on a manqué d’efficacité». Il déclare ainsi au quotidien français : «Nous, ce qu’on voulait, c’est donner une bonne image de notre pays, bien représenter le Maroc et nos couleurs. Les Marocains sont satisfaits, mais on est déçu, car on méritait mieux sur les trois matchs et on ne méritait pas de finir derniers du groupe.»

«Le Maroc est un pays de foot. Les gens ne connaissaient pas notre équipe avant le Mondial. Je pense que maintenant, ils ont une très bonne image de la sélection. On a un groupe formidable et l’avenir est devant nous.» Fayçal Fajr

Toutefois, le joueur de l’équipe nationale n’est pas satisfait de l’arbitrage de la rencontre d’hier soir et il le précise bien : «Je ne digère pas l’arbitrage vidéo, le VAR. Ils sont sept ou huit à regarder les images, et aucune action n’a été jugée en notre faveur. Lors du match contre le Portugal, on a eu six ou sept actions qui auraient dû être sifflées en notre faveur (…) C’est inadmissible qu’on fasse une réunion de cinq heures sur le VAR, et que rien ne soit sifflé en notre faveur. Les gens préfèrent voir le Portugal que le Maroc en huitièmes de finale.»

Youssef Ait Bennasser, qui a dû quitter la sélection nationale en Russie pour cause de blessure, a également réagi sur Twitter en écrivant : «Bravo les frères ! Fier de vous, une vraie équipe jusqu’à la fin. On part la tête haute.»