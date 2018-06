Face à l’ampleur du boycott, le PDG de Danone au chevet de sa filiale au Maroc

Centrale Danone a annoncé, lundi soir, que le Président directeur général de sa société-mère, l’entreprise française Danone, donnera ce mardi une conférence de presse à la Fondation Al Saoud de Casablanca.

Dans une «situation jugée suffisamment alarmante», la filiale marocaine indique que «des annonces importantes» seront faites ce mardi, sans donner de précision. Auparavant, c’est Henri Bruxelles, Directeur général région Afrique et membre du comité exécutif de Danone, qui avait été annoncée à la presse.

Emmanuel Faber s’est rendu ce mardi au Maroc «pour écouter et mieux comprendre sur le terrain les raisons du boycott débuté il y a maintenant plus de 2 mois», indique Centrale Danone. La filiale marocaine du groupe français fait face, depuis le 20 avril dernier, à une campagne de boycott visant sa marque de lait. Un boycott qui concerne également les produits des Eaux minérales d’Oulmès et ceux d’Afriquia.

Centrale Danone a également publié une vidéo, ce mardi, du PDG de la société-mère. Emmanuel Faber y rappelle que la marque «existe au Maroc depuis 50 ans» et qu’elle est gérée par Danone depuis cinq ans. Il évoque aussi un boycott «de grande ampleur» que subit la filiale marocaine. «A vous tous qui avez choisi de ne plus acheter la marque de Centrale, je voudrais dire que je respecte totalement votre choix, même si je le regrette profondément, car je pense que ce boycott d’une marque comme Centrale est un message fort», lance-t-il.

«J’ai souhaité venir moi-même écouter, rencontrer des consommateurs, des jeunes, des épiciers, les représentants de nos salariés, nos équipes mais également des agriculteurs, pour écouter les messages des Marocains, pour le comprendre et pour faire changer les choses», conclut-il.