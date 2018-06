Russia 2018 : Le match Maroc-Espagne commenté par des Espagnols

«C’est dommage que le Maroc ne se soit pas qualifié. C’est à cause du VAR». C’est le commentaire unanime des aficionados, rencontrés par Yabiladi lundi, à l’issue du match opposant le Maroc à l’Espagne.

A l’institut de langue et de culture espagnole Cervantes de Casablanca, Marocains et Espagnols se sont donné rendez-vous pour le dernier match des Lions de l’Atlas qui ont affronté la Roja, dans le cadre de la Coupe du monde de football tenue en Russie.

Si le Maroc sort de ce Mondial la tête haute et en ayant égalisé (2-2) face à l’une des meilleures équipes de ce tournoi, les supporters marocains acceptent moins les fautes répétées de l’arbitrage. Que ce soit les supporters marocains ou espagnols, tous ont pointé du doigt la partialité de l’arbitre ouzbek, Ravshan Irmatov. «La sélection marocaine a fait de son mieux, mais c’est le groupe et l’arbitrage qui n’ont pas été en sa faveur», nous explique ainsi un supporter marocain.

En effet, le VAR (Video assistant referees), n’a été utilisé qu’une seule fois au cours de cette rencontre, pour le but en hors-jeu de l’équipe espagnole. Dans la salle, la pression a commencé à se ressentir puisque pour beaucoup, cette égalisation est simplement dûe au VAR. Dans ce sens, un des supporters marocains déplore que ce mécanisme ne soit «utilisé que pour les grandes équipes».

Cependant, Marocains et Espagnols ont partagé un même constat : «C’était un beau match.» Pour un des Espagnols présents, «l’égalité est juste», car le jeu des deux sélections est bien différent l’un de l’autre : «Les deux équipes ont très bien joué, chacune à sa manière. L’Espagne a opté pour les passes de ballon alors que le jeu du Maroc était plus frontal et plus agressif.»