Russia 2018 : Un Marocain arrêté à cause d’un t-shirt

Un citoyen maroco-américain a été arrêté par la police russe lors du match opposant les Lions de l’Atlas à la Roja. Pour cause, le jeune marocain portait un t-shirt portant l’inscription «honte à toi FIFA», en anglais.

Dans une première vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Yassine Omairy a été interpellé par un représentant de la FIFA. Jugeant le message «trop fort», il lui demandera d’enlever son t-shirt. Yassine a ensuite été interpellé par la police qui lui confisquera son passeport. Mais grâce à une intervention de la part des ambassades américaine et marocaine il sera relâché quelques heures après, explique-t-il dans un post Facebook.

Le jeune marocain se réjouit tout de même de l’ampleur qu’a pris l’affaire et a déclaré n’avoir «aucun regret et serait prêt à le refaire». De plus, selon Yassine, «grâce à cette vidéo et grâce aux réseaux sociaux, le monde entier entendra notre voix fort et clair».