Mondial 2018 : Le match Maroc-Espagne en live

20:15

Les Lions de l'Atlas ont sauvé l'honneur ce soir à Kaliningrad en marquant un premier but lors de ce Mondial 2018. Bien qu'éliminée de la compétition, il s'agit du premier but du Maroc dans la grand-messe footballistique depuis 1998.

20:14

Boutaïb vient de marquer un premier but pour l'équipe nationale

20:11

La Roja semble dominer la rencontre jusqu'à maintenant.

20:08

Khalid Boutaïb est blessé.

20:06

Un corner pour l'Espagne. Les Lions de l'Atlas assurent la défense et réussissent à évacuer.

20:05

Les coéquipiers d'Iniesta maitiennent la pression.

20:04

Une première tentative avortée par le gardien de but Munir El Kajoui.

20:01

Les Lions de l'Atlas tentent de dominer l'Espagne, en effectuant leur premier tir.

20:00

Le coup d'envoi de la rencontre est sifflé par l’arbitre ouzbek Ravshan Irmatov.

19:40

La Roja jouera aussi avec le même système 4-2-3-1.

19:37

Pour la composition des Lions de l'Atlas, on remarque notamment l'absence de Medhi Benatia, capitaine de l'équipe nationale.

19:36

La composition des Lions de l'Atlas est annoncée. Contrairement aux pronostics des médias, notamment espagnols, Hervé Renard a opté pour un système de 4-2-3-1. Achraf Hakimi, Romain Saïss, Manuel da Costa et Nabil Dirar assureront la défense. Le binôme Mbark Boussoufa et Karim Al Ahmadi ainsi que Hakim Ziyech, Younès Belhanda et Nordin Amrabat seront au milieu de terrain, tandis que Khalid Boutaïb sera au cœur de l'attaque.