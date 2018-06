Mondial 2018 : Lors de la première mi-temps, les Lions de l'Atlas résistent face à l'Espagne (1-1)

21:55

Fin d'une rencontre historique où les Lions de l'Atlas se sont malgré tout imposés face à l'Espagne en marquant deux buts et en encaissant deux autres.

21:52

Carton jaune pour Hakimi.

21:51

Les Lions de l'Atlas protestent contre l'arbitre.

21:50

L'arbitre reconnait un but pour l'Espagne dans le temps mort de la rencontre.

21:48

Quatre minutes additionnelles.

21:46

Carton jaune pour Munir El Kajoui El Mohammadi.

21:44

Les Lions résistent bien qu'ils disposent de l'avantage. L'Espagne toujours déterminée à égaliser et à s'imposer.

21:43

Troisième remplacement pour les Lions. Hakim Ziyech remplacé par Aziz Bouhadouz.

21:42

Troisième changement pour le Maroc et l'Espagne. Silva rempalcé par Rodrigo.

21:40

Deuxième but pour les Lions de l'Atlas signé Youssef En-Nesyri.

21:39

Ziyech a failli marquer un deuxième but pour les Lions de l'Atlas. Corner pour le Maroc.

21:36

La pression sur le but de l'équipe nationale se poursuit.

21:34

Coup franc pour les Lions.

21:31

L'Espagne effectue ses changements. Aspas remplace Costa et Thiago remplacé par Asensio.

21:29

Deuxième changement pour les Lions. Youssef En-Nesyri remplace Khalid Boutaïb.

21:22

Premier changement pour les Lions. Fayçal Fajr remplace Younès Belhanda.

21:20

Saïss vient de sauver le but des Lions.

21:17

Amrabat vient d'échapper à un deuxième carton jaune.

21:16

Les Lions viennent de saisir une contre-attaque qui a failli se transformer en un but signé Dirar.

21:13

La barre transversale du but de l'Espagne empêche un but d'Amrabat.

21:12

Premier corner pour l'Espagne en cette deuxième mi-temps.

21:10

L'Espagne continue de mettre à l'épreuve la défense marocaine.

21:08

Une occasion en or pour marquer est ratée par Boussoufa.

21:05

Première occasion pour les Lions de l'Atlas.

21:03

Coup d'envoi de la deuxième mi-temps.

21:00

Selon la FIFA, le Maroc est en passe de battre son propre record s'il continue de récolter des cartons jaunes. En 1994, face aux Pays-Bas, les Lions de l'Atlas avaient reçu 5 cartons jaunes en première mi-temps.

20:47

Fin de la première mi-temps sur un score de 1-1. Les Lions de l'Atlas se sont distingués par la saisie de quelques occasions et une défense en acier jusqu'à présent.

20:43

Ziyech frappe sans pour autant atteindre le but de l'Espagne.

20:34

La défense marocaine passe ses moments les plus difficiles mais continue de défendre son but.

20:32

Un coup franc pour l'Espagne, évacué par les Lions de l'Atlas. L'Espagne continue toutefois de faire pression pour marquer.

20:31

Boussoufa proteste auprès de l'arbitre.

20:31

Un troisième carton jaune pour Da Costa.

20:29

Un deuxième carton jaune, cette fois-ci pour Amrabat.

20:26

Les Lions continuent de tenir la tête aux joueurs de la Roja.

20:25

Khalid Boutaïb vient de rater une occasion en or pour marquer. La défense de l'Espagne n'est finalement pas si impénétrable.

20:23

L'Espagne maintient la pression sur les filets du Maroc, pour tenter de marquer un deuxième but.

20:21

Premier carton jaune pour Al Ahmadi.

20:21

La joie des Marocains n'a pas duré longtemps. Mais les Lions de l'Atlas peuvent toujours s'imposer s'ils maintiennent la même tactique du jeu.

20:20

L'Espagne vient d'égaliser. Un but marqué par Isco.

20:19

La sélection espagnole multiplie les tentatives.

20:17

Les Espagnols déterminés à égaliser. La défense des Lions de l'Atlas est bien structurée pour le moment.

20:15

Les Lions de l'Atlas ont sauvé l'honneur ce soir à Kaliningrad en marquant un premier but lors de ce Mondial 2018. Bien qu'éliminée de la compétition, il s'agit du premier but du Maroc dans la grand-messe footballistique depuis 1998.

20:14

Boutaïb vient de marquer un premier but pour l'équipe nationale

20:11

La Roja semble dominer la rencontre jusqu'à maintenant.

20:08

Khalid Boutaïb est blessé.

20:06

Un corner pour l'Espagne. Les Lions de l'Atlas assurent la défense et réussissent à évacuer.

20:05

Les coéquipiers d'Iniesta maitiennent la pression.

20:04

Une première tentative avortée par le gardien de but Munir El Kajoui.

20:01

Les Lions de l'Atlas tentent de dominer l'Espagne, en effectuant leur premier tir.

20:00

Le coup d'envoi de la rencontre est sifflé par l’arbitre ouzbek Ravshan Irmatov.

19:40

La Roja jouera aussi avec le même système 4-2-3-1.

19:37

Pour la composition des Lions de l'Atlas, on remarque notamment l'absence de Medhi Benatia, capitaine de l'équipe nationale.

19:36

La composition des Lions de l'Atlas est annoncée. Contrairement aux pronostics des médias, notamment espagnols, Hervé Renard a opté pour un système de 4-2-3-1. Achraf Hakimi, Romain Saïss, Manuel da Costa et Nabil Dirar assureront la défense. Le binôme Mbark Boussoufa et Karim Al Ahmadi ainsi que Hakim Ziyech, Younès Belhanda et Nordin Amrabat seront au milieu de terrain, tandis que Khalid Boutaïb sera au cœur de l'attaque.