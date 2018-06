Le Marrakech du Rire ravit encore une fois son public

La 8ème édition du Marrakech du Rire, organisée du 20 au 24 juin, s’est clôturée de la plus belle des manières. L’événement culturel qui attise «une fréquentation toujours plus populaire» et à la programmation artistique «renouvelée», s’est imposé comme «premier événement mondial de l’humour arabophone et francophone», indique un communiqué de presse.

Plusieurs temps forts ont marqué l’esprit des festivaliers, tels que le Gala d’ouverture animé par Eko et ses amis qui s’est déroulé devant une salle comble et au complet au Palais Badii. L’événement a même été retransmis en direct sur la scène Orange de la place Jemaa El-Fna.

La deuxième édition du Gala Africa, au Palais Badii, qui met en évidence les talents francophones de l’Afrique, a ravi les téléspectateurs venus en nombre pour y assister. «La soirée a mis à l’honneur une pléiade d’artistes célébrant les humours camerounais, congolais, sénégalais, gabonais et ivoirien. Le tout emmené par l’inégalable Mamane dont l’introduction a été très remarquée», ajoute la même source.

Le Gala «Jamel et ses amis», devenu une référence du festival d’humour et très attendu, a «fait hurler de rire les festivaliers réunis dans un Palais Badii archi-comble», lit-on dans le communiqué de presse. Jamel Debbouze s’est entouré d’Ahmed Sylla, Jeff Panacloc, Camille Lellouche et Malik Bentalha, entre autres.

Abdelkader Secteur, sur la scène du Théâtre Royal, a conquis son audience avec son humour incomparable. Camille Lellouche, révélation de cette édition du Marrakech du Rire, a «vu se lever par deux fois le Palais Badii», ajoute la même source. Une pléiade d’artistes se sont relayés sur les différentes scènes de cet événement culturel, comme D’jal, Eric Antoine, Amoutati et Akim Omiri.

La Masterclass du comédien, compositeur et metteur en scène Oscar Sisto, qui s’est déroulée du 18 au 23 juin, a offert «un spectacle original avec un très joli succès à la clé».