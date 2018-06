Un Français rallie Cherbourg à Rabat en course à pied

André Belibi-Eloumou s’est lancé un défi de taille : celui de rallier Cherbourg (dans le département de la Manche) à Rabat. Un périple de 3 000 km de course à pied qu’il a terminé ce vendredi 22 juin, comme l’indique le quotidien Ouest-France.

Le Cherbourgeois a entamé son aventure en mars dernier et l’a répartie sur 97 étapes. Le but est de sensibiliser à la cause migratoire et de le faire en moins de quatre mois, un pari que le coach sportif de 32 ans a réussi haut la main.

Son hommage aux migrants avec l’association ATC Workout est motivé par le fait que le père d’André Belibi-Eloumou en faisait partie : «Mon père était un de ces migrants. Il a quitté le Cameroun dans les années 1970 et a rejoint la Mauritanie à pied, puis est arrivé en France, toujours en marchant. J’ai aussi fait ça pour lui», déclare le jeune homme.

L’aventure, qu’il a nommée «La migrante», n’a pas de tout été repos pour le coach sportif qui arrivait à courir en moyenne près de 37 kilomètres par jour, 20 kilomètres au minimum et 72 kilomètres au maximum. Toutefois, le jeune homme écoutait son corps et s’octroyait des moments de repos pour atteindre son but final.

«13 jours de repos au total, une journée près de Bordeaux, deux à Barcelone (Espagne), deux au nord de Valence (Espagne), une à Carthagène (Espagne)…». Et d’ajouter : « Dans les Landes, j’ai écouté mon corps. J’ai dû me laisser trois ou quatre jours de repos, j’ai été bien malade avec le changement climatique, les premières chaleurs du printemps, je n’avais plus rien dans les jambes…».

Ph. ATC Workout

Les quatre derniers jours pour atteindre Rabat ont été les plus durs pour André Belibi-Eloumou : «Une fois arrivé, c’est sur les ligaments intérieurs que ça tire le plus, sur le bas du dos, pas vraiment les genoux finalement. Ça m’a appris que tout est possible à partir du moment où on a un objectif, qu’il ne faut rien lâcher et rester humble. Parce qu’on ne contrôle rien et on ne peut pas. C’est une grosse épreuve réussie», souligne le Cherbourgeois auprès de Ouest-France. Une belle leçon de vie qui prouve qu’on peut dépasser ses limites pour atteindre ses rêves.