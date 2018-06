Islam de France : Emmanuel Macron appelé à visiter «les territoires perdus de la République»

Dans une lettre ouverte, relayée par l’Obs ce lundi, l’écrivain Marek Halter interpelle le président Emmanuel Macron sur les réformes envisagées dans la gestion des affaires religieuses. Axant sur l’islam, Marek Halter demande au président d’adopter plus de proximité dans son approche. «J’ai appris, par mes lectures mais surtout grâce à mes multiples actions militantes, que, quand on veut s’adresser à un individu ou à un groupe d’individus, il est bon de recueillir, au préalable, un maximum d’informations à son sujet», écrit le chercheur. Et d’ajouter :

«Aucune discussion intellectuelle ne peut remplacer une promenade dans les rues de Saint-Denis, de Roubaix ou de Trappes (…) Ces lieux que certains ont crédités de cette appellation qui fit recette : ‘les territoires perdus de la République’.»

Dans sa lettre ouverte, Marek Halter rappelle également que «ces lieux ne sont perdus qu’aux yeux de ceux qui ne s’y aventurent pas». Il interroge directement le président français sur les visites précédentes des ministres dans ces départements-là, comme une manière de lui rappeler quelques réalités qui relativisent discours et idées reçues :

«Connaissez-vous beaucoup de vos ministres ou de vos conseillers qui sont allés parler à ceux qui y habitent ? (…) Ce sont dans leur majorité de simples gens, qui traînent leur existence, comme le souvenir, pour les plus âgés, du pays dont ils sont originaires, et qui ne se reconnaissent ni dans les discours de ceux qui prétendent les représenter, ni (et encore moins) dans les thèses qui circulent à leur propos.»

Depuis le début de l’année courante, Emmanuel Macron dit travailler sur un projet de longue haleine pour restructurer l’islam de France, notamment via la réforme des institutions de culte ainsi que la formation des imams. Un projet pour lequel des consultations ont été faites, non sans être entachées de désaccords.