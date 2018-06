Jeux méditerranéens Tarragone 2018 : Le Marocain Houssam Elkord décroche la médaille de bronze

L'escrimeur marocain Houssam Elkord a décroché la médaille de bronze, dimanche aux 18ème Jeux méditerranéens, qui se déroulent à Tarragone en Espagne du 22 juin au 1er juillet. Elkord s'est incliné en demi-finale face au Français Romain Cannone en deux sets. Il s'agit de la troisième médaille marocaine dans ces Jeux après l'or et l'argent respectivement des Karatékas, Ameknassi et Sayah. Cette distinction permet également à Elkord d'inscrire son nom en tant que premier marocain à remporter une médaille dans cette discipline.

Un total de 113 sportifs marocains dans 20 disciplines prennent part à cette édition. Comme à l'accoutumée, l'athlétisme s’accapare la part du lion avec 23 participants, suivi du football avec 18 participants.

Pendant 10 jours, cette ville touristique accueillera 4 000 sportifs de 26 nationalités différentes, 1 000 juges et représentants des Fédérations internationales et du Comité international des Jeux, 1 000 journalistes du monde entier, 3 500 bénévoles chargés de répondre aux besoins organisationnels et plus de 150 000 spectateurs.

Les Jeux méditerranéens sont une compétition multisports organisée dans le cadre du mouvement olympique, avec la reconnaissance du Comité Olympique International (CIO).