Festival Gnaoua 2018 : Tagnaouite au féminin avec Asmaa Hamzaoui

Le public de la place Moulay El Hassan a été envoûté par la séduisante Asmaa Hamzaoui, accompagnée du groupe Bnat Tombouctou, et par la talentueuse Fatoumata Diawara, le temps d'un concert féminin par excellence au menu de la deuxième journée du 21ème Festival Gnaoua et musiques du monde d'Essaouira (21-23 juin).

Fille du célèbre Maâlem marocain Rachid Hamzaoui, Asmaa a débuté sa performance en présentant aux festivaliers réunis à la cité des Alizés nombre de chansons du répertoire gnaoui, qui l'a bercée dès sa tendre enfance.

Un vent d’audace a été ressentie au moment où Fatoumata Diawara, qui a longtemps combattu une société africaine conservatrice, s'est emparée de la scène pour faire de ce concert, fort en émotion, un appel à l'égalité dans tous les domaines et particulièrement dans le milieu musical.

Créé en 1998, le Festival Gnaoua et musiques du monde d'Essaouira, qui attire quelque 300 000 spectateurs par an, vise à préserver, valoriser et assurer la continuité du patrimoine tagnaouite, du statut de Maâlem et de musiciens, en les mettant sur le devant de la scène pour des collaborations inédites avec les plus grands artistes internationaux.